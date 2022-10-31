Şevval Şahin Cadılar Bayramı kostümüyle melek olmak isterken Gülşen'e benzedi
2018 yılında Miss Turkey birincisi seçilen ünlü model Şevval Şahin, açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Şahin, bu sefer de Gülşen'e benzerliğiyle takipçilerinin dikkatini çekti. Cadılar Bayramı partisine katılan Şahin, 'Melek' olmak isterken yanlışlıkla şarkıcı Gülşen oldu.
Miss Turkey 2018 kraliçesi seçildikten sonra tartışmaların odağı haline gelen Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor.
114
Türkiye güzeli katıldığı “Cadılar Bayramı” etkinliğinde 'Melek' kostümüyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
214
Takipçileri o paylaşımlara tekrar tekrar baktı.
314
Melek kostümüyle paylaşım yapan Şahin, şarkıcı Gülşen'e tıpatıp benzerliğiyle dikkat çekti.
414