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Şevval Şahin Cadılar Bayramı kostümüyle melek olmak isterken Gülşen'e benzedi

Şevval Şahin Cadılar Bayramı kostümüyle melek olmak isterken Gülşen'e benzedi

2018 yılında Miss Turkey birincisi seçilen ünlü model Şevval Şahin, açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Şahin, bu sefer de Gülşen'e benzerliğiyle takipçilerinin dikkatini çekti. Cadılar Bayramı partisine katılan Şahin, 'Melek' olmak isterken yanlışlıkla şarkıcı Gülşen oldu.

Şevval Şahin Cadılar Bayramı kostümüyle melek olmak isterken Gülşen'e benzedi

Miss Turkey 2018 kraliçesi seçildikten sonra tartışmaların odağı haline gelen Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor.

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Şevval Şahin Cadılar Bayramı kostümüyle melek olmak isterken Gülşen'e benzedi

Türkiye güzeli katıldığı “Cadılar Bayramı” etkinliğinde 'Melek' kostümüyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şevval Şahin Cadılar Bayramı kostümüyle melek olmak isterken Gülşen'e benzedi

Takipçileri o paylaşımlara tekrar tekrar baktı.

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Şevval Şahin Cadılar Bayramı kostümüyle melek olmak isterken Gülşen'e benzedi

Melek kostümüyle paylaşım yapan Şahin, şarkıcı Gülşen'e tıpatıp benzerliğiyle dikkat çekti.

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