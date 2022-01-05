Şevki Yılmaz'dan 'Seçimi kazanmak için 700 ton altını kullanın, hırsızlara bırakmayın' açıklaması

AKİT yazarı Şevki Yılmaz'ın Akit TV'de yayınlanan 'Kürsü' programındaki sözleri ortalığı karıştırdı. "2023 seçimlerine gelmeden, Ak Partisi kasanın ağzını açmalı. Efendim 700 ton altınımız var, şu kadar dolar rezervimiz var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız bunu bu hırsızlara mı?" şeklindeki sözleri için Şevki Yılmaz ne dedi? İşte Şevki Yılmaz'ın açıklaması...

Şevki Yılmaz, Akit TV'de yayınlanan 'Kürsü' programına katıldı. Yılmaz, AK Parti'nin hükümetinin yanlışlarını anlatarak eleştirdi. Yılmaz'ın 2023 seçimleri için AK Parti'ye sunduğu önerisi ise sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz'ın tartışma yaratan açıklamasında şu ifadeler yer adlı:



- İşte İstanbul Belediyesi işte Ankara, sırf ekonomik yönden kulağını çekti. Millet Ak Partisinden ayrılmış değil. Belediyeler de var. Meclis üyeleri bizdedir. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler Ak Partisinindir. Millet Ak Partisinden kopmuş değil.

- Ama mutfak yangınını anlatamadığı için 'Ben de demiştir; Ak Partiliyim ama belediye başkanları ile bunların kulağını çekeceğim.' İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?

Şevki Yılmaz 'kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonu' dedi

Bu videonun sosyal medyada yayılması üzerine Şevki Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından 'algı operasyonu' vurgusu yapan Şevki Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''FETÖ'cü bir youtube hesabının başlattığı ve akabinde fotoğrafım üzerine "ben söylemişim gibi" yazılan, ancak bana ait olmayan sözler; FETÖ usulü yöntemle kurgulanmış ve trollerin devreye girmesiyle sosyal medyadan yayılmaya çalışılmıştır. Bu; kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden Ak Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir! Ortaya attıkları iddiaları doğru olmadığı için sesimizden yada görüntülü yayın kaydından alıntı yapamayan ama söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi fotoğrafımızın altına yazarak yayınlayan şeref ve namustan yoksun, sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır! Bu tiynette olanların cibilliyeti her türlü ahlaksızlığı yapmaya uygun olduğundan, hakkımızda ortaya atılan bu tür iddialar karşısında inandığımız ve hak bildiğimiz yoldan zerre ödün vermeden yürüyeceğimiz gerçeğini bir kez daha vurguluyor saygı ve hürmetlerimi kamuoyuna arzediyorum.''