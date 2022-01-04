Şevki Yılmaz'dan AK Parti'ye uyarı: Halk kucağını çekti kasanın ağzını açması lazım

Belediye seçimlerinde halkın AK Parti'nin kulağını çektiğini söyleyen Şevki yılmaz 2023 seçimleri için "AK Parti'nin kasanın ağzını açması lazım." dedi.

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Şevki Yılmaz, Akit TV'de “Kürsü” programında açıklamalarda bulundu. AK Partili Şevki Yılmaz’ın 2023 seçimleri için AK Parti’ye sunduğu önerisi ise sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz, “23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Parti'nin kasanın ağzını açması lazım. 700 ton altınımız var. Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz.” dedi.

Yılmaz'ın tartışmalara neden olan açıklaması şöyle şu ifadeler yer adlı:

“İşte İstanbul Belediyesi işte Ankara, sırf ekonomik yönden kulağını çekti. Millet Ak Partisinden ayrılmış değil. Belediyeler de var. Meclis üyeleri bizdedir. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler Ak Partisinindir. Millet Ak Partisinden kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için 'ben de demiştir; Ak Partiliyim ama belediye başkanları ile bunların kulağını çekeceğim.' İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?”

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, sosyal medya kendisi hakkında yayılan sözlere yönelik açıklama yaptı. Şevki Yılmaz, sosyal medya platformu hesabından paylaşım yaparak, "Bu kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç, AK Parti iktidarına yönelik komployu hayata geçirmektir." dedi.