Şevket Çoruh kızını paylaştı! Gülenay Çoruh'un annesine benzerliği görenleri şaşırttı

11 yıl kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile evliliğini 2004 yılında bitiren Şevket Çoruh, 2014 yılında tanıştığı Özge Turna ile 2018'e evli girmişti. Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Çoruh, bu sefer kızının mezuniyetinden çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.