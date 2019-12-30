Sevişme sahnesi olay olan Atiye'nin yıldızı Beren Saat'ten annelik açıklaması
Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'nin başrolü Beren Saat, sevişme sahnesiyle gündem olmuşken 'annelik' açıklaması herkesin dikkatini çekti.
Netflix'in ikinci orijinal dizisi Atiye, geçtiğimiz günlerde ilk 8 bölümüyle yayımlandı. Herkesin merakla beklediği Atiye, izleyiciden tam not alırken dizideki sevişme sahneleri çok konuşuldu. İlk olarak Beren Saat'in Metin Akdülger ile olan sevişme sahnesi sosyal medyanın diline düştü ardından ise Melisa Şenolsun'un Beren Saat'ten daha cesur sahneleri.
Herkes Atiye dizisini ve Beren Saat'i konuşurken ise Saat, Hürriyet'ten Hakan Gence röportaj verdi. Dizilerdeki sansüre karşı tepkili olduğunu söyleyen Saat, özel hayatına dair sorulara da cevap verdi.
Eşi Kenan Doğulu ile barışan ünlü oyuncu, "Bu dünyaya çocuk getirmek ister misiniz?" sorusu için şunları söyledi:
"Anneliği yaşamak isterim. Konuya dünya koşullarından uzaklaşarak bakarsak; eğitimi ne olacak, nerede yaşamalı, illa benim genimden mi olmalı gibi sorular var.''