Sevişme sahnesi olay olan Atiye'nin yıldızı Beren Saat'ten annelik açıklaması

Netflix'in ikinci orijinal dizisi Atiye, geçtiğimiz günlerde ilk 8 bölümüyle yayımlandı. Herkesin merakla beklediği Atiye, izleyiciden tam not alırken dizideki sevişme sahneleri çok konuşuldu. İlk olarak Beren Saat'in Metin Akdülger ile olan sevişme sahnesi sosyal medyanın diline düştü ardından ise Melisa Şenolsun'un Beren Saat'ten daha cesur sahneleri.