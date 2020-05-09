Sevindiren gelişme! Koronavirüs tedavisinde yeni yöntem başarılı

Kanadalı bilim insanları, koronavirüse (Covid-19) karşı kanın temizlenmesinde kullanılan diyaliz makinesiyle farklı bir tedavi metodu geliştirdi.

Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, özel bir diyaliz prosedürü ile gerçekleştirilen tedavinin dünyada ilk olduğu ve bu yöntemle koronavirüsün tedavi edilebildiği belirtildi.

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Savaşmak için yeniden programlandı

Açıklamada; diyaliz cihazının, hastanın beyaz kan hücrelerini, vücudun Covid-19'a verdiği yanıtla ilişkili bir semptom olan hiperinflamasyon ile savaşmak için yeniden programlayarak çalıştığı kaydedildi.

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Yeni tedavinin, virüsün ağır hastalarda bir sitokin fırtınasına neden olabileceğini gösteren kanıtlara dayandığı vurgulandı. 

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Covid-19'a karşı daha fazla tedavi seçeneği

Dr. Chris McIntyre, sitokin fırtınasının hiperinflamatuar duruma yol açtığını dile getirerek küresel ilaç sıkıntısı ve hiperinflamasyon ilaçlarının sınırlı olması gibi kaygılar arasında, Covid-19 için daha fazla tedavi seçeneği keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.

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