Sevilen şarkıcı Ferman Toprak klibinde bakın kimi oynattı

Kendi küçük rolü büyük sürpriz

"Yaza damga vuracak bir şarkı oldu" diyerek iddiasını dile getiren Ferman Toprak “Daha önce imparator Tatlıses'in seslendirdiği harikulade eserini tekrar yorumladım.Şarkının sözlerinde kızımı buldum ve prensesimi klibimde oynattım. Bakmayın siz; kendi küçük ama rolü büyük. Bizim için de güzel bir hatıra oldu “ dedi