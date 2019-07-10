Sevilen şarkıcı Ferman Toprak klibinde bakın kimi oynattı
Ferman Toprak, yeni single çalışması "Sen Sen" ile müzikseverlerle buluştu. İbrahim Tatlıses'in parçasını yeniden düzenleyen Toprak, şarkının klibinde sürpriz bir ismi oynattı.
Sevilen şarkıcı Ferman Toprak, “Sen Sen” adlı şarkıyı yeniden düzenleyerek piyasa sürdü. Toprak, bir buçuk yaşındaki kızı Adel Su Toprak'ı klibinde başrolde oynatarak sevenlerine ilginç bir sürpriz yaptı.
Acarkent’te bir villada gerçekleştirilen çekimlerde Ferman Toprak, minik kızına olan sevgi ve aşkını klipteki sahnelerde de bol bol sergiledi. Baba kızın bir arada olduğu ve birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı çekimlerde başarılı şarkıcının, zaman zaman Adel Su Toprak'ı zaptetmekte zorlandığı gözlerden
Kendi küçük rolü büyük sürpriz
"Yaza damga vuracak bir şarkı oldu" diyerek iddiasını dile getiren Ferman Toprak “Daha önce imparator Tatlıses'in seslendirdiği harikulade eserini tekrar yorumladım.Şarkının sözlerinde kızımı buldum ve prensesimi klibimde oynattım. Bakmayın siz; kendi küçük ama rolü büyük. Bizim için de güzel bir hatıra oldu “ dedi