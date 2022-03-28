Sevgilisiyle tartışan genç İstanbul Boğazı'nda canından oluyordu
İSTANBUL'da, sevgilisiyle tartışma sonrası deniz kenarına gelen genç, söylediğine göre kazayla suya düştü. Hipotermi geçiren genç için zamana karşı yarış verildi.
Olay, Sarıyer Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisiyle tartışan 27 yaşındaki Muhammet Ali Eliaçık, sahil kenarına inerek hava almak istedi.
Genç iddiaya göre, bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybederek suya düştü.
Yüzme bilmediği için denizde çırpınmaya başlayan genç, güç bela kendini karaya attı. Bir süre sonra sahilde balık tutan bir vatandaş, gencin karada hakaretsiz bir şekilde yattığını görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sahile inişin uçurumdan olduğu fark edilince itfaiye ekipleri bariyerlere halat bağlayarak aşağıya indi.