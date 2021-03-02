Sevgilisinin elini koyduğu yeri gören tepki gösterdi Şeyma Subaşı utanmadan paylaştı
Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Artık sınır tanımıyor.
Miami'ye yerleştikten sonra Mısırlı yatırımcı Mohammad Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her geçen gün sınır tanımayan paylaşımlar yapıyor. Subaşı'nın takipçileri, 'Artık bu kadar da olmaz' dedikçe Subaşı, her seferinde dahasını paylaşabiliyor.
Üstelik Subaşı, sosyal medyada fenomen haline geldiği için her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşırken ayrım da yapmıyor. En özel anlarını sosyal medyaya yüklüyor artık. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaşan Subaşı, epey tepki çekmişti.
Takipçileri, bu kadar özel anlarını paylaşmaması gerektiğini, özelini kendi içlerinde yaşamaları gerektiğini söylese de Şeyma Subaşı durulmuyor.
Instagram'a yüklediği son fotoğraflara da tepki yağdı. Subaşı, sevgilisiyle müstehcen pozlarını yaydı.