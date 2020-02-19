Sevgilisini ormana götürüp dayakla ayaklarının altını öptürmüştü o valiye büyük şok

ÜÇ yıl önce Bursa’da yaşanan olay ile ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldü. Bir süre çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Kırklareli’ne vali olarak atanan Çiftçi’nin soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu yürütürken, diğer 4 kişinin soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.