Sevgilisini ormana götürüp dayakla ayaklarının altını öptürmüştü o valiye büyük şok
KIRKLARELİ eski Valisi Orhan Çiftçi'nin, eski sevgilisi Meltem Özkalfa'yı 4 adamıyla ormanlık alana götürerek darp ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Vali Çiftçi için 18 yıla kadar hapis cezası istendi.
ESKİ Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Meltem Özkalfa’yı, 4 adamıyla birlikte ormanlık alana götürerek işkence ettirdiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma tamamlandı. Çiftçi hakkında 18 yıl kadar sürede hapis istemi ile dava açıldı. Çiftçi, olayın ortaya çıkmasından sonra merkeze alınmıştı.
ÜÇ yıl önce Bursa’da yaşanan olay ile ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldü. Bir süre çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Kırklareli’ne vali olarak atanan Çiftçi’nin soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu yürütürken, diğer 4 kişinin soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.
Açılan iki ayrı dava dosyasında yer alan belgelere göre olay şöyle gelişti: 2011-2017 arası Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Orhan Çiftçi (54), ilçe belediyesinde görevli Meltem Özkalfa (50) ile tanıştı. İkili arasında bir süre sonra yakınlık oluştu ve Çiftçi birkaç kez Özkalfa’nın evine gitti.
Görüşmek istemedi
İkilinin ilişkisi 2016 sonuna dek sürdü. Anılan yıl Çiftçi, İstanbul Bağcılar’a kaymakam olarak atandı. Çiftçi, yeni görev yerine geldikten sonra Özkalfa ile görüşmek istemediğini kendisine iletti. Ancak Özkalfa bu durumu kabul etmedi ve sık sık kaymakamlığı telefonla aradı. İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde küfürleşmeler oldu.