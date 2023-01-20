Sevgilisini öldürüp gömmüştü şarkıcı Seçil her şeyi anlattı ifadesi kan dondurdu
İstanbul’da eski sevgilisi Semih Sevim’i öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin ifadesi kan dondurdu. Çiftçi ifadesinde, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Semih Sevim’i, önce kafasına sopayla vurduğunu daha sonrada külotlu çorapla boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı. Çiftçi, "Öldürdükten sonra delilleri yok etmek için kimliğini ve cep telefonunu parçaladım. Attım. Cesedini battaniyeye sararak, babamla götürüp ormanlık alana attık. Daha sonra Tekirdağ’a gittik" dedi
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Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden şarkıcı Seçil Çiftçi, babası C.Ç. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu, çok merak edilen Seçil Çiftçi ile babasının ifadesine ulaştı.
2018 yılında sevgili olmuşlar
İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda gözaltına alınan Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.'nin hem Jandarma karakolunda hem de savcılıkta ifadeleri alındı. Çiftçi verdiği ifadesinde, "Ben Semih’i 2018 yılından beri tanıyorum. Bir arkadaş aracılığı ile tanıştım. Sonra aramız bozuldu ve kendisinden ayrıldım. Beni rahatsız etmeye başladı” dedi.
Eve girmek istedi...
Semih Sevim ile mahkemelik olduğunu anlatan Çiftçi, "Daha önce kapıma dayandığı zamanlar oldu. Semih, ilk geldiğinde elinde çiçek vardı. İçeri girmek istedi. Kabul etmedim. Korktum. Beni rahatsız etmemesini söyledim. O anları da cep telefonu ile çektim. Kendisine git yoksa polisi arayacağım dedim. Gitti. Daha önce ondan şikayetçi olmuştum. Hatta bir keresinde uzaklaştırma kararı alınmıştı" diye konuştu.