Sevgilisini 55 kez bıçakladı savunması 'pes' dedirtti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 2 Ocak gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;

Ganıra Cabbarova ile erkek arkadaşı Halil Acar, bir barda eğlendi. Çift, gece yarısı Gölhisar ilçesine dönmek için taksiye bindi. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Acar, Cabbarova'yı 55 yerinden bıçakladı. Taksi şoförü Ali T., 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının öldüğünü belirledi. Halil Acar da jandarma tarafından gözaltına alındı.