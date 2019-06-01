Sevgilisinden ayrı kalmak istemiyor! Atilla Saral İnci Türkay için İngiltere'ye taşınıyor
Atilla Saral, 9 yıldır birlikte olduğu sevgilisi İnci Türkay'dan ayrı kalmamak için İngiltere'ye yerleşiyor.
İstanbul'dan 15 yıl önce ayrılıp Assos'ta yaşamaya başlamıştı. Bir döneme damgasını vuran ünlü isim, bu kez yurt dışına yerleşiyor. Mankenlikten oyunculuğa geçen Atilla Saral, 9 senedir kendisinden 10 yaş küçük meslektaşı İnci Türkay ile birlikte.
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İlk evliliğinden Ali adında bir oğlu olan İnci Türkay, oğlunun okulu sebebiyle Londra’da yaşıyor. Sık sık Londra’ya gidip gelen 56 yaşındaki Atilla Saral, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
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Posta gazetesinde yer alan habere göre; ünlü oyuncu, “Sevgilimden ayrı kalmak zor geliyor" derken, aldığı kararı açıkladı.
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Saral, "Bir yıl önce İngiltere’de oturmak ve iş kurmak için müracaat etmiştim. Geçen hafta izin çıktı. İngiltere’ye yerleşip bir restoran açacağım" dedi.
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