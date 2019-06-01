Sevgilisinden ayrı kalmak istemiyor! Atilla Saral İnci Türkay için İngiltere'ye taşınıyor

İstanbul'dan 15 yıl önce ayrılıp Assos'ta yaşamaya başlamıştı. Bir döneme damgasını vuran ünlü isim, bu kez yurt dışına yerleşiyor. Mankenlikten oyunculuğa geçen Atilla Saral, 9 senedir kendisinden 10 yaş küçük meslektaşı İnci Türkay ile birlikte.