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Sevgilisi ortaya çıktı! Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle Şevval Sam'ı ziyaret etti evlilik yanıtı şaşırttı

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, Yasak Elma'da oynayan annesi Şevval Sam'ı ziyarete gitti. Tekin çarpıcı itiraflarda bulundu.

Sevgilisi ortaya çıktı! Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle Şevval Sam'ı ziyaret etti evlilik yanıtı şaşırttı

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Sadakatsiz’de 'Selçuk Dağcı' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Annesi Şevval Sam’ı ziyaret etmeye gelen Tekin, rolü ve oyunculuk hakkında konuştu.

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Sevgilisi ortaya çıktı! Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle Şevval Sam'ı ziyaret etti evlilik yanıtı şaşırttı

Bu sırada açık bir otoparkta karavanı üzerinde çizim yapan Şevval Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu Tarık Emir ve sevgilisiyle ayaküstü sohbet etti.

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Sevgilisi ortaya çıktı! Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle Şevval Sam'ı ziyaret etti evlilik yanıtı şaşırttı

‘Sadakatsiz’ dizisinde 'Selçuk Dağcı' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, oyunculukla ilgili "Oyunculuğu severek yapıyorum çok mutluyum. Kanal D’de olmak güzel. Keyifli geçiyor çekimler." dedi.

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Sevgilisi ortaya çıktı! Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle Şevval Sam'ı ziyaret etti evlilik yanıtı şaşırttı

Tekin, dizide hayat verdiği karakterin şiddet eğilimli olması hatırlatılınca, "Kadına karşı, yaşayan herhangi bir varlığa karşı işlenen şiddeti kınıyorum. Başkalarının başkasının alanına zorla girmesine kızıyorum” diye konuştu.

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