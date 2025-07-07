Sevgilisi ile yaşayacak! Oğuzhan Koç paraya kıydı Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı!

Oğuzhan Koç uzun bir süre Demet Özdemir ile aşk yaşamış ilişkilerini evliliğe taşımıştı. Magazin gündeminin en konuşulan çifti olan ikili şaşırtan bir kararla ayrıldı. Ayrılığın ardından sessizliğe gömülen ikiliden Oğuzhan Koç aşka küsmedi. Hazal SSubaşı ile aşk yaşıyor.