Sevgilisi ile yaşayacak! Oğuzhan Koç paraya kıydı Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç aşk ve iş yaşamı ile gündemde. Demet Özdemir ile evlilik yapan ve 8 ay gibi kısa bir süre sonra boşanan isim aşka küsmedi. Berfu Yenenler'in aracılığı ile Koç yenibiraşka yelken açtı ve Hazal Subaşı ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Ünlüisim şu günlerde aldığı villanın fiyatı ile gündemde.
Oğuzhan Koç uzun bir süre Demet Özdemir ile aşk yaşamış ilişkilerini evliliğe taşımıştı. Magazin gündeminin en konuşulan çifti olan ikili şaşırtan bir kararla ayrıldı. Ayrılığın ardından sessizliğe gömülen ikiliden Oğuzhan Koç aşka küsmedi. Hazal SSubaşı ile aşk yaşıyor.
SEVGİLİSİ İLE Mİ YAŞAYACAK?
Yeni sevgilisi Hazal Subaşı'yla adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Koç, şimdi de milyonluk villa yatırımıyla gündemde.
TAM 65 MİLYON TL ÖDEDİ
Ünlü şarkıcı, şehirden uzak, doğayla iç içe bir yaşamı tercih ederek yaklaşık 65 milyon TL değerinde lüks bir villanın sahibi oldu.
YATIRIMLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Ünlü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Oğuzhan Koç, özel hayatının yanı sıra yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak oyuncu Hazal Subaşı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Koç, şimdi de İstanbul'un gözde bölgelerinden Düşler Vadisi Riva'dan satın aldığı lüks villayla dikkat çekti.