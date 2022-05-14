Sevgilim tecavüze uğradığı için... Esra Ezmeci 'iğrenç' itirafları paylaştı: Kocam ilişkiye girerken...
Farklı ritüelleri ve çapalama işlemleriyle erkeği veya kadını kendine bağlamanın yöntemlerini takipçileriyle paylaşan Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şaşkına çevirdi.
Cinsellik üzerine yaptığı soru cevap etkinlikleriyle sık sık haberlere konu olan yazar ve uzman psikolog Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programıyla geniş bir tanınırlığa ulaşmıştı.
Reytinglerde iyi bir başarı sağlayan programdan bir anda ayrılarak Ezmeci, Beyaz TV'ye transfer olmuştu.
Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir, Kararı Ben Veririm, Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever, İz Bıraktığın Kadar Varsın kitaplarıyla Ezmeci adından sıkça söz ettiriyor.
Yayınlarda yaptığı tespitlerle dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, izleyenleri şaşkına çeviriyor.