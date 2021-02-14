Sevgililer gününde bomba haberi verdiler! Sibel Can Hakan Altun olay oldu
Sibel Can ve Hakan Altun sevgililer gününde hayranlarını sevindirecek bomba haberi duyurdu.
Hakan Altun geçtiğimiz aylarda kendisinden 14 yaş küçük Gonca Vuslateri ile aşk yaşaması büyük ses getirmişti. Şiirlerin yazıldığı ilişki fazla uzun sürmemişti.
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Ayrılık sonrası yalnız kalan Hakan Altun hayranlarını şaşkına çevirecek bir işle ekranlara dönüyor.
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Sibel Can ve Hakan Altun müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından sevgililer gününde paylaştı.
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Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, Kanal D’nin yeni müzik ve eğlence programı “Şarkılar Bizi Söyler”de bir araya geliyor.
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