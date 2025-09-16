Sevenlerini korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya'dan yürek dağlayan bir paylaşım daha...
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesini kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Annemsiz yapamıyorum, beni affedin" sözleriyle sevenlerini korkutmuştu.
Nilperi Şahinkaya annesini kaybettikten sonra acısı ile baş edemeyen oyuncu sevenlerini korkutmuştu. Kısa sürede silinen mesaj sonrası gündeme gelen iddiaları yalanlayan Şahinkaya, "O anda acıya yenildim, dürtüsel davrandım. Hayattan kopmamaya çalışıyorum, psikolojik destek almaya başladım" dedi.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı 30 Ağustos'ta kaybetmesinin ardından yaşadığı zor süreci ve son yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Acılı günlerde sık sık duygularını sosyal medya üzerinden dile getiren oyuncunun bazı paylaşımları hayranları arasında endişe yaratmıştı.
ANNESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR
30 Ağustos'taki acı kaybın ardından Şahinkaya, sık sık annesine olan özlemini ve üzüntüsünü sosyal medya hesaplarında dile getiriyordu. Geçtiğimiz hafta gece yarısı yayımladığı bir paylaşımda annesiyle çekilmiş bir fotoğrafına "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşen oyuncu, mesajını kısa süre sonra sildi.
SEVENLERİ BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Oyuncunun bu paylaşımı, takipçileri arasında paniğe yol açtı; bazı kullanıcılar Şahinkaya'nın ilaçlar nedeniyle baygınlık geçirdiği yönünde iddialar paylaştı. Sosyal medyada "Nilperi'nin canından endişe ediyoruz" yorumları öne çıktı ve gece boyunca sanatçıdan haber alamayan takipçileri büyük tedirginlik yaşadı.