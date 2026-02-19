BIST 14.220
Sevenlerini korkutmuştu! Hakan Taşıyan'dan iddialar sonrası ilk kare

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 2021’de karaciğer ve böbrek nakli geçiren sanatçı, 28 Ocak’ta Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığında sağlık durumu ciddi şekilde gündeme gelmişti.

Sevenlerini korkutmuştu! Hakan Taşıyan'dan iddialar sonrası ilk kare - Resim: 1

Ancak, Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, hastaneye sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının kalp krizi geçirmediğini, sadece sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye gittiğini belirtmişti.

Sevenlerini korkutmuştu! Hakan Taşıyan'dan iddialar sonrası ilk kare - Resim: 2

Hakan Taşıyan, günler sonra sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bir fotoğraf paylaşarak sevenlerine son halini gösterdi.

Sevenlerini korkutmuştu! Hakan Taşıyan'dan iddialar sonrası ilk kare - Resim: 3

Fotoğrafında sağlıklı bir şekilde gülümsediği görülen Taşıyan, takipçilerine sağlığıyla ilgili iç rahatlatıcı bir mesaj verdi.

Sevenlerini korkutmuştu! Hakan Taşıyan'dan iddialar sonrası ilk kare - Resim: 4

Bu paylaşım, ünlü sanatçıyı merakla bekleyen hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

