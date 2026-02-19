Sevenlerini korkutmuştu! Hakan Taşıyan'dan iddialar sonrası ilk kare
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 2021’de karaciğer ve böbrek nakli geçiren sanatçı, 28 Ocak’ta Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığında sağlık durumu ciddi şekilde gündeme gelmişti.
Ancak, Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, hastaneye sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının kalp krizi geçirmediğini, sadece sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye gittiğini belirtmişti.
Hakan Taşıyan, günler sonra sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bir fotoğraf paylaşarak sevenlerine son halini gösterdi.
Fotoğrafında sağlıklı bir şekilde gülümsediği görülen Taşıyan, takipçilerine sağlığıyla ilgili iç rahatlatıcı bir mesaj verdi.
Bu paylaşım, ünlü sanatçıyı merakla bekleyen hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.