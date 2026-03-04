Sevdiğim Sensizn dizisinin yıldızından şarkılı paylaşım! Pişmanlık mı, gönderme mi?
Başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa Sebebim Var isimli duygusal şarkıyı ekleyince hayranları yorum yağmuruna tuttu. Birçok kullanıcı, şarkı seçiminin Cemre Baysel ile yaşadığı aşkı hatırlattığını düşündü.
AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN GÖNDERİSİNE YORUM YAĞDI
“Üzülme artık, olan oldu” yorumları dikkat çekti
Hayranlar, Şaşmaz’ın paylaşımına şu yorumları yaptı:
“Aytaç neden böyle mutsuz şarkı ekledin, üzülme artık olan oldu. Hayat devam ediyor.”
“Yakışıklı ve oda bunun farkında.”
“Çocukluk aşkım😍”
“Aşkım yaaaaa şu yakışıklılığa bakkkk❤️”
Şarkının sözlerinden dikkat çeken kesitler:
Aşk denen bu illetin
Neresinden tutsam elimde kalır
Sebebim var gibi
Kin beslemek bir yana
Seviyorum hala ilk günkü kadar
Sebebim var gibi
DUYGULANDIRAN ŞARKI
Aytaç Şaşmaz, dizinin çekimleri arasında sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımlarla takipçilerini duygulandırmayı başarıyor.