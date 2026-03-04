BIST 12.936
Sevdiğim Sensizn dizisinin yıldızından şarkılı paylaşım! Pişmanlık mı, gönderme mi?

Başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa Sebebim Var isimli duygusal şarkıyı ekleyince hayranları yorum yağmuruna tuttu. Birçok kullanıcı, şarkı seçiminin Cemre Baysel ile yaşadığı aşkı hatırlattığını düşündü.

Sevdiğim Sensizn dizisinin yıldızından şarkılı paylaşım! Pişmanlık mı, gönderme mi? - Resim: 1

Sevdiğim Sensin dizi setinden art arda paylaşımlar yapan Aytaç Şaşmaz'ın son paylaşımı olay oldu. Birçok kullanıcı oyuncunun şarkı seçiminin Cemre Baysel ile yaşadığı aşkı hatırlattığını düşündü.

Sevdiğim Sensizn dizisinin yıldızından şarkılı paylaşım! Pişmanlık mı, gönderme mi? - Resim: 2

AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN GÖNDERİSİNE YORUM YAĞDI

“Üzülme artık, olan oldu” yorumları dikkat çekti

Hayranlar, Şaşmaz’ın paylaşımına şu yorumları yaptı:

“Aytaç neden böyle mutsuz şarkı ekledin, üzülme artık olan oldu. Hayat devam ediyor.”

“Yakışıklı ve oda bunun farkında.”

“Çocukluk aşkım😍”

“Aşkım yaaaaa şu yakışıklılığa bakkkk❤️”

Sevdiğim Sensizn dizisinin yıldızından şarkılı paylaşım! Pişmanlık mı, gönderme mi? - Resim: 3

Şarkının sözlerinden dikkat çeken kesitler:

Aşk denen bu illetin
Neresinden tutsam elimde kalır
Sebebim var gibi
Kin beslemek bir yana
Seviyorum hala ilk günkü kadar
Sebebim var gibi

Sevdiğim Sensizn dizisinin yıldızından şarkılı paylaşım! Pişmanlık mı, gönderme mi? - Resim: 4

DUYGULANDIRAN ŞARKI

Aytaç Şaşmaz, dizinin çekimleri arasında sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımlarla takipçilerini duygulandırmayı başarıyor.

