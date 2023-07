Sevdiği(!) erkeği bir kere bile aşkla öpememiş kadınların nefret pompalarına tıpa mahiyetinde...

Fransa'da yaşanan olayların ardından bu olayların ne sebeple başladığını, kimler tarafından yapıldığını, boyutlarının ne kadar ileri seviyelerde olduğunu basın yayın organları sıcağı sıcağına yansıttı.

Ama ne hikmettir ki batının göz bebeği, sözde medeniyet abidesi, demokrasi(!) beşiği Fransa gibi bir ülkede sığınmacıların ayaklanma yapabileceği düşüncesi bile bazılarına ağır geldi.

Cezayirli Müslüman bir genç “Nahel'in” suçsuz yere ve hunharca öldürülmesini normal karşılayıp da buna tepki verenleri, bu ırkçılığa göz yummayanları, bu direnişçileri, bu baş kaldıranları Fransız halkı olarak tanımlamak...

Nasıl bir akıl tutulmasıdır?

Böyle tanımlayanlar demek istiyorlar ki: "Sığınmacılar kim ki Fransızlara başkaldıracak, Fransa gibi bir devleti yakıp yıkabilecek!"

Böyle bir güç yakıştırmasını yapabilecek kadar bile Müslümansever olamadılar. Aaaa tabii ya, çünkü onlar "Batıseverler” öyle ya!

Bir insanın kendi ülkesinde hiçbir güzelliği göremeyecek kadar kör olması, her iyiliğin altında bir çapanoğlu araması, kendi milletini, kendi ülkesini; gerici, çağ dışı, yobaz ilan ederek dünyanın en faşist, ırkçı, kapitalist ve soykırımcı yüz karalarını övmesi, örnek göstermesi ve her fırsatta aklamaya çalışması kabul edilir bir şey mi?

Yere batsın sizin Batıseverliğiniz!

Fransa'da beş asır süren sömürge dönemi ve bağımsızlık savaşlarının 2 milyondan fazla Afrikalının hayatına mal olduğunu hatırlatırım size!

İkinci Dünya Savaşı devam ederken bağımsızlık vaadi vererek Fransa saflarında savaştırılan binlerce Cezayirli, Fransız askerleri tarafından öldürüldü.

Yok mu haberiniz?

Tarihe "8 Mayıs 1945 Setif ve Guelma" katliamı olarak geçen Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı 1962'ye kadar şiddet olaylarının devam ettiğini de unuttunuz sanırım.

"Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda" 1 milyon kişinin Fransızlar yüzünden hayatını kaybettiğini de bilmiyorsunuzdur!

Fransa'nın, 1830 yılından beri Cezayir toplumunu "kültürel soykırımla" baş başa bıraktığını da mı hiç işitmediniz?

Cezayir'in kendi öz kimliğinin dışında 300 yıllık Osmanlı tarihinin de büyük ölçüde yok olmasına sebep olan Fransa, ülkede birçok kültürel ve dini eseri kendi tasarrufunda istediği gibi değiştirdi ama bu da sizin umurunuzda değildir tabi.

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olan 800 bin kişinin öldüğü 1994 "Ruanda soykırımında" Fransa'nın baş aktör olduğunu da inkâr edebilecek misiniz?

Batısever biri tarafından, Medeniyet çöplüğü Fransa demokrasi abidesi gibi gösterilmek istenince cümleler şöyle sıralanıyor:

"Paris’te halk birbiriyle çatışmıyor, iktidar ile çatışıyor. Mesela solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor bekliyor . Sağcılar yaparken solcular oturuyor izliyor. Buna şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Birbirlerinin protesto haklarını saygı olarak ifade ediyorlar. Mesela protesto için resmî meydanları var orda yapıyorlar , önden de ilan ediyorlar. Oraya gitmezsen de görmüyorsun. Baya baya değişik bir anlayış bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor. Yarı gezegenden gibi bakış açıları."

Ve ekliyor "Ben de çok bildiğimden değil sadece gözlemlerimi ifade ettim." Vay be ne acayip! Bakış açısındaki iyimserlik dudak ısırtıyor.

Gelin gelin o “gitmezsen görmezsin” denilen tüm dünyanın gözü önüne çarşaf çarşaf serilen olaylara bakın.

Cuma gecesi Fransa genelinde 230'dan fazla bina - polis karakolları ve belediye binaları dahil - hasar gördü ve 1.300 araç yakıldı.

Protestoların başlangıcından beri 200'den fazla polis yaralandı.1311 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Bir önceki gece 875 kişi daha gözaltına alındı.

Dahası protesto saygılarına çok hayran olduğunuz o Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen'in destekçileri sokağa inip sopalarla protestoculara linç girişiminde bulundu.

Ortada ciddi bir kalkışma ve adalet arayışı varken Fransız Devletinin iç savaşın eşiğinde naçar kaldığını, engel olamadığını kabullenememek ve bu olayları sırf fırsat vermemek için "kan kusup kızılcık şerbeti içtik" imajıyla karşılamak...

İşte batısever olmak bu olsa gerek.

Fransız sömürgesi yıllardır terörle, silahlı güçlerle, katliamlar ve işkenceyle insanlık tarihinin en çirkin suçlarını işlemişken, buna karşın “adaleti savunmanın” sömürge ordusundan çok daha güçlü olduğunu tüm dünyaya ispat etmek isteyen, direnç gösteren halkları görmezden gelemezsiniz.

Türkiye'de patatesin, soğanın hesabını yapan sizler, incir çekirdeğini doldurmayacak bahanelerle, birçoğu da yalan olan söylemlerle halkı kışkırtarak terör estirerek; seçilmiş iktidara karşı sömürgeci bir tutumla yaklaştınız. Bu gücünüzü nereden aldığınızı, destek verdiğiniz, güzellemeler yaptığınız batılı devletlerden görüyoruz.

Gerçek adaletle aranızdaki uçurum, sömürgeci devletlere olan sadakatinizden belli. Oyunculuktan başka hiçbir vasfı olmayan sizler, üzerinize vazife olmayan her alanda, her konuda, her sorunda tırmalayacak bir pürüz arayacak hadde kendinizi sahip görüyor olmanız da hayret verici!

Sadık olduğunuz tarafa meyyal olduğunuzdan, ekmeğini yediğiniz sofrada deccal olacak kadar fitne kusmanızsa çok nankörce.

Ama artık yeter!

Dokunup dokunup zülfüyâre "sürçü lisan ettik affola" bile diyemeyecek kadar bilerek ve isteyerek gammazlamayın bizi.

Ucuz ifadelerinizle, basit yalanlarınızla milleti aptal yerine koymayı, hele hele “çok bilmediğiniz ama gözlemle(yeme)diğiniz” konularda ahkam kesmeyi bırakın daha fazla rezil olmadan.

Ya gidin o çok sevdiğiniz batının çöplüğüne ya da cennet ülkemin güzelliğiyle hallenmeyi deneyin.

İstifade ettiğiniz kadar layık olamıyorsanız bu ülkeyi işgal etmeyin ve gidin!

Kanınıza dokunuyorsa eğer ülkemin can damarları, membaınıza gidin ve kardeş olun kankalarınızla.

Boğazlayıp bırakmayın otlağınızda değerlerimizi faili meçhul...

Ne azmimiz süreksiz ne de davamız yüreksiz bizim!

Bu diyar bize ecdadın bedelini kanıyla ödeyip miras bıraktığı, görülebilecek en büyük medeniyet abidesi bir diyar...

Bu şerefli diyarın toprağına basarken bir daha düşünün, düşünün ki ecdadın sillesinden el almış onca torunu olduğunu hatırlayın.

"Aşkla öpemeyenler" diye tanımladığınız o öfkeli adamların, aşkla nasıl öptüğünü o zaman anlarsınız!

Bre gafiller siz Türkiye'yi sahipsiz mi sandınız?