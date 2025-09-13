Sevda Erginci ve Efe Saydut'tan, nişan sonrası hemen evlilik şoku!
Oyuncu Sevda Erginci, sevgilisi Efe Saydut ile geçtiğimiz günlerde Mardin'de nişanlanmıştı. Nişanın üzerinden çok geçmeden evlenen çift, şok etti. İşte o görüntüler...
Oyuncu Sevda Erginci, güzelliği ve zerafetiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Efe Saydut ile nişanlanan ünlü oyuncu hemen evlendi. Nikahtan görüntüler paylaşıldı.
'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 'Turna Hatun'u, 'Elkızı'nın 'Ezo'su, 'Yasak Elma'nın 'Zeynep'i oyuncu Sevda Erginci, bir süredir aşk yaşadığı tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile geçen hafta memleketi Mardin'de nişanlanmıştı.
Sevda Erginci'yi bu özel gününde yalnız bırakmayan dostları arasında Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler vardı.
Bolca altın takılan nişandan kareler sosyal medyada gündem olmuştu.