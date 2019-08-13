Sevda Demirel'den gelen aşk itirafı herkesi şaşırttı! Eşcinsel aşkı olay oldu

''Aşk hayatımı hiç sormayın bu aralar. Yıllardır hayatımda aşk olsun diye bekledim. Oldum da ama aşık olduğum insan eşcinsel çıktı. Ben ne bahtsız bir insanım. Ne olacak benim bu halim. Şimdi de aşk acısı çekiyorum.''