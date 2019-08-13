Sevda Demirel'den gelen aşk itirafı herkesi şaşırttı! Eşcinsel aşkı olay oldu
Yıllar önce bir canlı yayında Hande Ataizi'ne attığı tokat ile magazin gündemine oturan Sevda Demirel'den gelen aşk itirafı herkesi şaşırttı.
Yıllar önce bir canlı yayında Hande Ataizi'ne attığı tokatın ardından bir de ''Sevda Tokadı'' adlı bir şarkı çıkaran Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Demirel, basın mensuplarının, ''Kalbini boş mu?'' sorusuna verdiği cevap ile herkesi şaşırttı.
Uzun zamandır hayatında kimsenin olmadığını belirten Sevda Demirel, yaptığı aşk itirafıyla çok konuşulacak gibi duruyor. Demirel, basın mensuplarının aşk sorusuna şu cevabı verdi:
''Aşk hayatımı hiç sormayın bu aralar. Yıllardır hayatımda aşk olsun diye bekledim. Oldum da ama aşık olduğum insan eşcinsel çıktı. Ben ne bahtsız bir insanım. Ne olacak benim bu halim. Şimdi de aşk acısı çekiyorum.''
Sevda Demirel'in aşık olduğu kişinin eşcinsel olması herkesi şaşırtırken Demirel'den çıkan haberler hakkında onaylama sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geldi.