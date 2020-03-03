Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz aşkında flaş gelişme 'Üzerimize çok geldiler'

2020 yılının ilk bomba aşklarından biri olan Sevda Demirel ve cinsiyet değiştirmenin ardından Neslihan olan adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren Neslihan'ın olay aşklarında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Demirel'e evlilik teklifi eden 14 Şubat'ta nişan yapacaklarını söyleyen çiftten kötü haber geldi.