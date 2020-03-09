Sevda Demirel cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
İşte Benim Stilim yarışmasında tanınıp cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz'den ayrılan Sevda Demirel, bir YouTube programında cinsel hayatlarını anlatıp, olay itiraflara imza attı.
Seneler önce İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan Doğrusöz olarak adını duyuran ardından ameliyatsız bir şekilde cinsiyet değiştirmesiyle herkesi şaşkınlığa uğran Doruk Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde biten ilişkisi hakkında konuştu.
Adı Neslihan ilen cinsiyet değiştirmesiyle adını da Doruk yapan Doğrusöz ile 4 aylık ilişkisi biten Sevda Demirel, Bilal Özcan'ın YouTube programına katılarak ilişkilerinin en özel ayrıntılarına kadar anlattı. Cinsel hayatları hakkında itiraflarda bulunan Demirel, evliliğin kıyısından döndüğü ilişkiye dair şunları söyledi:
"Bu hemen olacak bir şey değildi. Bir ameliyat olması gerekiyor o da yurt dışında olacak. Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk"
Aranızda bir cinsellik var mıydı?: ''Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilen bir şey değil. Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım.''