Sevda Demirel bornozlu cesur pozuyla gençlere taş çıkarttı
Şarkıcı Sevda Demirel, sosyal medyadan yaptığı bornozlu paylaşımıyla magazin gündemine damga vurdu.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapan Sevda Demirel, yine takipçilerinin dikkatini çekti. Demirel bornozlu pozuyla adeta takipçilerini büyüledi.
48 yaşında olmasına karşın kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.
Ünlü şarkıcının göğüs dekoltesi, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
Sevda Demirel, geçtiğimiz ayda mağazaları dolaşırken kendisini adım adım takip eden kadının sorulması üzerine, "Kendisi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" demişti.