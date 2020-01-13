Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat aşkında yaş farkı olay oldu
Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat, aşklarını Instagram hesaplarından duyurdu. İkilinin arasındaki yaş farkı olay oldu.
Sermiyan Midyat ile bir süredir aşk yaşayan Sevcan Yaşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan aşk paylaşımları yaptı. Hafta sonunu birlikte geçirerek Riva'ya giden Midyat ve Yaşar'ın paylaşımları ise kafaları karıştırdı.
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Sevcan Yaşar, Instagram hesabından ''Aile zamanı'' notuyla paylaşım yaptı. Taze aşıklardan Yaşar'ın bu paylaşımı ise akıllara 'Evlendiler mi?' sorusunu getirdi.
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Sevcan Yaşar'ın sevgilisi Sermiyan Midyat ile arasındaki yaş farkı ise çok konuşuldu. Yaşar ve Midyat arasında 16 yaş fark var.
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Peki, Sevcan Yaşar kimdir?
Sevcan Yaşar 1990 yılında doğdu. 28 yaşında olan Sevcan Yaşar aslen İzmirli. Sevcan Yaşar hem Türkiye'de hem de dünyada modellik başarısı tescillenmiş bir isim.
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