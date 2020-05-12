Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat'tan gördüğü dehşeti anlattı! Detaylar tüyler ürpertici
Magazin kamuoyunda yaşadıkları şiddet dolayısıyla gündeme gelen Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar arasındaki gerginlik devam ediyor. Yaşar olayın perde arkasını anlattı.
Oyuncu Sevcan Yaşar ile film yönetmeni ve oyuncu Sermiyan Midyat arasında sular durulmuyor. Kendisinden 16 yaş büyük Sermiyan ile aşkını sonlandırmak istedikten sonra darp gördüğünü söyleyen Sevcan Yaşar, olayın perde arkasını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.
Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar çifti birbirlerine şiddet uyguladıkları iddiasıyla Emniyete gidip karşılıklı şikayetçi olmuşlardı. Karşılıklı suçlamaların devam ettiği olayda Yaşar, Tuba Kalçık'a, "Sermiyan Midyat hakkında, "Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı" dedi.
"Beni tekmeledi, kapının önüne attı": Sevcan Yaşar konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim.
4 Mayıs'ta ona ayrılmak istediğimi söyledim. Eşyalarımı toplarken şiddete uğradım. Kendimi banyoya kilitledim ve 155'i aradım. Polisi aradığımı duyan Sermiyan kapıyı kırdı. Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı.