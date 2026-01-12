BIST 12.285
DOLAR 43,13
EURO 50,47
ALTIN 6.386,30
Setur'dan yarıyıl tatili için rota önerileri

Setur, yarıyıl tatiline yönelik kayak, kültür, doğa ve termal rotalardan oluşan tatil önerileri sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programlar, ailelerin ve çocukların birlikte vakit geçirebileceği farklı rotaları kapsıyor.

Kayak tatilinden kültür turlarına, doğayla iç içe kısa seyahatlerden termal ve dinlenme odaklı alternatiflere kadar uzanan seçenekler, farklı beklentilere göre şekillendirildi.

Tatilcilerin tercihleri arasında Uludağ, Kartepe, Erciyes, Palandöken ve Sarıkamış gibi kayak merkezleri yer alırken, vizesiz yurt dışı alternatiflerinde Bulgaristan'daki Bansko, Borovets ve Pamporovo öne çıkıyor.

Kültür ve tarih odaklı tatil arayanlar için Kars turları ve Turistik Doğu Ekspresi yolculuğu ilgi görüyor. Bu kapsamda Ani Harabeleri ve Çıldır Gölü gibi tarihi ve doğal merkezler ziyaret edilebiliyor.

Daha sakin bir tatil tercih edenler için Sapanca, Abant, Yalova ve Bursa gibi doğa destinasyonları ile Pamukkale, Afyon ve Denizli'deki termal tesisler seçenekler arasında bulunuyor. Ilıman iklimde tatil yapmak isteyenler için ise Ege, Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti alternatifleri sunuluyor.

Setur, yarıyıl tatiline özel rotalarında farklı konaklama ve ödeme seçenekleri sağlıyor.

