BIST 11.201
DOLAR 42,58
EURO 49,62
ALTIN 5.733,23
HABER /  EKONOMİ

Setur Marinaları Göcek'te iki marinayı devraldı

Setur Marinaları Göcek'te iki marinayı devraldı

Setur Marinaları, Göcek'te Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat'a ait iki marinayı devralarak hizmet ağını genişletti.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın kara ve deniz alanlarının yanı sıra marinalara bağlı otellerin işletmeleri Setur Marinaları tarafından yürütülecek. Böylece zincir marina avantajlarının kullanılabildiği işletme sayısı 14'e ulaştı.

Setur Marinaları, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tüm tesislerinde zincir marina olmanın getirdiği bütünleşik hizmet ağı, ortak kalite standartları ve kullanıcıya her noktada aynı güveni sunan uygulamalarla öne çıkıyor. Şirket, denizcilik deneyimini daha konforlu ve erişilebilir kılma vizyonuyla hizmet standartlarını sürekli geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, iki yeni marinanın devrinin, hizmet ağının güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Akkol, 'Çevreye saygılı, sorumlu işletme modelimizi korurken yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Misafir odaklı yaklaşımımızla bölgenin geleceğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Göcek'e, bölge halkına ve denizcilik sektörüne hayırlı olmasını dileriz.' değerlendirmelerinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe eski başkan adayından Muhammed Salah'a 'gel' çağrısı
Fenerbahçe eski başkan adayından Muhammed Salah'a 'gel' çağrısı
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 4 gündür bu haberle çalkalanıyor
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 4 gündür bu haberle çalkalanıyor
Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı
Trump'tan AB'ye X tepkisi: "Çok kötü bir yöne gidiyor"
Trump'tan AB'ye X tepkisi: "Çok kötü bir yöne gidiyor"
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir
FETÖ'nün finans yapılanmasına karşı düğmeye basıldı!
FETÖ'nün finans yapılanmasına karşı düğmeye basıldı!
Küresel piyasalarda Fed'e ilişkin "şahin" faiz indirimi endişeleri devam ediyor
Küresel piyasalarda Fed'e ilişkin "şahin" faiz indirimi endişeleri devam ediyor
Bafra'da yeni boşanan genç çift otomobil içinde ölü bulundu
Bafra'da yeni boşanan genç çift otomobil içinde ölü bulundu
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
Otellerde yeni dönem! Sakın resepsiyona bırakmayın
Otellerde yeni dönem! Sakın resepsiyona bırakmayın
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti
Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti