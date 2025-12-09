Setur Marinaları Göcek'te iki marinayı devraldı

Setur Marinaları, Göcek'te Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat'a ait iki marinayı devralarak hizmet ağını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın kara ve deniz alanlarının yanı sıra marinalara bağlı otellerin işletmeleri Setur Marinaları tarafından yürütülecek. Böylece zincir marina avantajlarının kullanılabildiği işletme sayısı 14'e ulaştı.

Setur Marinaları, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tüm tesislerinde zincir marina olmanın getirdiği bütünleşik hizmet ağı, ortak kalite standartları ve kullanıcıya her noktada aynı güveni sunan uygulamalarla öne çıkıyor. Şirket, denizcilik deneyimini daha konforlu ve erişilebilir kılma vizyonuyla hizmet standartlarını sürekli geliştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, iki yeni marinanın devrinin, hizmet ağının güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Akkol, 'Çevreye saygılı, sorumlu işletme modelimizi korurken yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Misafir odaklı yaklaşımımızla bölgenin geleceğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Göcek'e, bölge halkına ve denizcilik sektörüne hayırlı olmasını dileriz.' değerlendirmelerinde bulundu.