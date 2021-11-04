Sette yanlışlıkla öldürdü! Alec Baldwin'e kötü haber: Acılı koca ilk adımı attı
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Hutchins'in kocasından flaş bir hamle geldi.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor.
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Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Hutchins'in kocasından çok konuşulacak bir hamle geldi.
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Haftalardır nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen acılı koca ilk adımını attı.
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