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Sette yanlışlıkla öldürdü! Alec Baldwin'e kötü haber: Acılı koca ilk adımı attı

Sette yanlışlıkla öldürdü! Alec Baldwin'e kötü haber: Acılı koca ilk adımı attı

Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Hutchins'in kocasından flaş bir hamle geldi.

Sette yanlışlıkla öldürdü! Alec Baldwin'e kötü haber: Acılı koca ilk adımı attı

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

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Sette yanlışlıkla öldürdü! Alec Baldwin'e kötü haber: Acılı koca ilk adımı attı

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Sette yanlışlıkla öldürdü! Alec Baldwin'e kötü haber: Acılı koca ilk adımı attı

Hutchins'in kocasından çok konuşulacak bir hamle geldi. 

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Sette yanlışlıkla öldürdü! Alec Baldwin'e kötü haber: Acılı koca ilk adımı attı

Haftalardır nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen acılı koca ilk adımını attı.

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