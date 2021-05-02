Sette kavga etmişlerdi! Murat Ünalmış'tan Kerem Alışık'a suç duyurusu!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Alışık ve Murat Ünalmış gerginlik yaşamıştı. İkili arasında gerginlik sürerken Murat Ünalmış'ın Kerem Alışık hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
ATV'de yayınlanan, başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Furkan Palalı ve Hande Soral'ın rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga çıktı. Kerem Alışık'ın çekimler esnasında sahne değiştirmek istediğini gören Murat Ünalmış duruma tepki gösterdi ve ikili arasında ipler gerildi.
Alışık, Ünalmış'a hakaret edince tansiyon bir anda yükseldi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi.
Gerginlik giderek artarken Adana'da çekimleri yapılan Bir Zamanlar Çukurova setine dizinin yapımcısı Timur Savcı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Magazin Hattı programının özel haberine göre, yaşanan olayın ardından Murat Ünalmış, geçen cuma avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ünalmış, İsmail Kerem Alışık hakkında kendisine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.