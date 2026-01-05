Settar Tanrıöğen'den şoke eden iş açıklaması: "Kanayan beyinle çalıştım"
Beyin kanaması geçirdiği için peş peşe ameliyat edilen ve bu nedenle rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan oyuncu Settar Tanrıöğlen, yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Tanrıöğen, "Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Doktor anlamadı beyin kanaması geçirdiğimi" diye konuştu.
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 2024 yılında beyin kanaması geçirmesi üzerine acil olarak ameliyata alınmıştı. Sanatçının, 1 buçuk ay içinde toplam 3 operasyon geçirdiği ve tedavi süreci nedeniyle o dönem yer aldığı projeye devam edemediği öğrenilmişti. Ünlü oyuncu, iyileşme sürecinin ardından aylar sonra katıldığı Bambaşka Sohbetler programında yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla paylaştı.
"KANAYAN BEYİNLE ÇALIŞTIM"
O dönemde rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde rahatsızlandığını söyleyen Tanrıöğen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Ketche'ye, 'Beynim kanadı, genzimden kan geldi. İşimi uzatmadan bitir de doktora gideceğim' dedim. Akşamüstü hava kararmadan önce işimi bitirdi. İş yürüsün istiyorum, bölüm benim yüzümden aksamasın istiyorum."
"TEK BAŞIMA YATARSAM ÖLÜR KALIRIM"
Tanrıöğen, set sonrası yaşadığı endişeyi de anlatarak şöyle devam etti:
"Beni prodüksiyon aracına bindirdiler, Şişli'deki eve getirdiler. 'Tek başıma çıkıp yatmayayım, ölür kalırım. Kimsenin haberi olmaz, ertesi gün duyarlar' dedim. Vali Konağı'nda arkadaşlarım vardı, onların yanına gittim. Gece bir buçuk saat ya uyudum ya uyumadım."