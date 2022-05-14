Sessizliğini bozdu! 'Sütyen yok' diyen Ahmet Çakar'a Melis Sezen fena ayar verdi: 5 bin yorum yağdı
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, kendisini hedef alan eski milletvekili Ahmet Çakar'a ayar verdi.
Akit TV'de ekrana gelen programda Sabri Balaman'ın konuğu olan bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, kılık kıyafet üzerinden çirkin eleştiriler yapmıştı. Önce dizi oyuncusu Melis Sezen'i hedef alan Ahmet Çakar, ardından başörtülü kızlara hadsiz yorumlarda bulunmuştu.
Kanal D'de yayınlanan dizileri hedef alan Çakar "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor." demişti.
Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetiyle ilgili Çakar "Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." diye konuşmuştu.
Sezen'in göğüs dekolteli kıyafetinin 'kanunen suç' olduğunu belirten Çakar "Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur." ifadelerini kullanmıştı.