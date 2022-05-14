Sessizliğini bozdu! 'Sütyen yok' diyen Ahmet Çakar'a Melis Sezen fena ayar verdi: 5 bin yorum yağdı

Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetiyle ilgili Çakar "Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." diye konuşmuştu.