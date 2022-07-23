Sessizliğini bozdu! Merve Boluğur'dan şoke eden giriş ücreti açıklaması, bakın ne dedi...

Bir döneme damga vuran Acemi Cadı dizisindeki başarılı performansıyla adını milyonlara duyuran, sonrasında birçok projede yer alan Merve Boluğur, müzik dünyasına adım atmış, hayranlarını şoke etmişti. "Şşşttt" şarkısı ile adım atmış, takipçilerini ikiye bölmüştü. Güzel oyuncu geçtiğimiz akşam ilk kez Nişantaşı'nda sahne aldı. Sahne öncesi konser fiyatlarının 25000 TL olacağı duyurulmuş, o haber gündeme bomba gibi oturmuştu. Boluğur, sessizliğini bozdu, konser öncesi önemli açıklamalarda bulunarak " Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan" dedi.