Sessizliğini bozdu! Merve Boluğur'dan şoke eden giriş ücreti açıklaması, bakın ne dedi...
Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi projelerle adını milyonlara duyuran, güzelliği ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, müzik piyasasına adım atmış, Şşşttt şarkısıyla takipçilerini ikiye bölmüştü. Boluğur, geçtiğimiz akşam ilk kez Nişantaşı'nda sahne aldı. Sahne öncesi konser fiyatının 2500TL olacağı duyurulmuş, o rakam dudak uçuklatmıştı. Sessizliğini bozan güzel oyuncu bomba açıklamalarda bulunarak " Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan, girişler tamamen ücretsiz" dedi.
Bir döneme damga vuran Acemi Cadı dizisindeki başarılı performansıyla adını milyonlara duyuran, sonrasında birçok projede yer alan Merve Boluğur, müzik dünyasına adım atmış, hayranlarını şoke etmişti. "Şşşttt" şarkısı ile adım atmış, takipçilerini ikiye bölmüştü. Güzel oyuncu geçtiğimiz akşam ilk kez Nişantaşı'nda sahne aldı. Sahne öncesi konser fiyatlarının 25000 TL olacağı duyurulmuş, o haber gündeme bomba gibi oturmuştu. Boluğur, sessizliğini bozdu, konser öncesi önemli açıklamalarda bulunarak " Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan" dedi.
Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, ilk şarkısı "Şşşttt" ile hayranları ile buluştuktan sonra ilk kez sahneye çıktı. Mekana giriş ücretinin kişi başı iki bin 500 TL olduğu iddialarına yanıt veren Boluğur, "Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan"
Sözlerine devam eden Boluğur" Mekana giriş ücreti alınmıyor. Zaten işletmecimiz, bu gece için çok emek verdi. Girişler tamamen ücretsiz" dedi.
Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda sahne aldı.