Sessizliğini bozdu! Afra Saraçoğlu uyuşturucu operasyonunda adı geçince...
Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu yurt dışında olduğunu ve döneceği tarihi duyurdu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haberleri yurt dışındayken öğrendiğini belirten ünlü oyuncu, Türkiye'ye ne zaman döneceğine ve ifade verme sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkında çıkan haberleri yurt dışında öğrendiğini belirten oyuncu, önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle Türkiye'de olmadığını söyledi. Saraçoğlu, en kısa sürede ülkeye dönerek adli makamlara ifade vereceğini duyurdu.
AFRA SARAÇOĞLU'NDAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI
İstanbul'da 18 Eylül sabahı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
Haklarında işlem yapılan isimler arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra şarkıcı Sefo, eski millî futbolcu Hasan Şaş ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun da bulunduğu belirtildi.
“ŞU AN TÜRKİYE'DE DEĞİLİM”
Soruşturma haberlerinin ardından Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Hakkındaki gelişmeleri yurt dışında öğrendiğini belirten oyuncu, seyahatinin önceden planlandığını ifade etti.
Saraçoğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye’de değilim.”
“EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNEREK İFADEMİ VERECEĞİM”
Adli makamlarla iş birliği yapacağını belirten oyuncu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam.”