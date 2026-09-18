Sessizliğini bozdu! Afra Saraçoğlu uyuşturucu operasyonunda adı geçince...

“Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam.”