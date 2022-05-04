Sesini kaybetti estetik ameliyatı hayatını kararttı! Ünlü oyuncu Lila Gürmen'in dünyası başına yıkıldı
Seni Çok Bekledim, Karadayı dizileriyle tanınan usta oyuncu Lila Gürmen zor günlerini anlattı.
İstanbul'da çok sayıda tiyatro, dizi ve filmde rol alan oyuncu Lila Gürmen, 5 Haziran 2020'de özel bir hastanede Göğüs Ameliyatı oldu.
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İddiaya göre ünlü oyuncu ameliyat olup kendine geldiğinde sesinin hiç çıkmadığını fark etti.
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Durumu doktoruna bildiren Lila Gürmen'e bunun entübasyon kaynaklı olduğu ve 2-3 gün içerisinde düzeleceği söylendi.
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Endişesi gün geçtikçe artan Lila Gürmen, iki ayrı kulak- burun- boğaz doktoruna gitti.
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