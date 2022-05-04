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Sesini kaybetti estetik ameliyatı hayatını kararttı! Ünlü oyuncu Lila Gürmen'in dünyası başına yıkıldı

Sesini kaybetti estetik ameliyatı hayatını kararttı! Ünlü oyuncu Lila Gürmen'in dünyası başına yıkıldı

Seni Çok Bekledim, Karadayı dizileriyle tanınan usta oyuncu Lila Gürmen zor günlerini anlattı.

Sesini kaybetti estetik ameliyatı hayatını kararttı! Ünlü oyuncu Lila Gürmen'in dünyası başına yıkıldı

 İstanbul'da çok sayıda tiyatro, dizi ve filmde rol alan oyuncu Lila Gürmen, 5 Haziran 2020'de özel bir hastanede Göğüs Ameliyatı oldu.

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Sesini kaybetti estetik ameliyatı hayatını kararttı! Ünlü oyuncu Lila Gürmen'in dünyası başına yıkıldı

İddiaya göre ünlü oyuncu ameliyat olup kendine geldiğinde sesinin hiç çıkmadığını fark etti. 

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Sesini kaybetti estetik ameliyatı hayatını kararttı! Ünlü oyuncu Lila Gürmen'in dünyası başına yıkıldı

Durumu doktoruna bildiren Lila Gürmen'e bunun entübasyon kaynaklı olduğu ve 2-3 gün içerisinde düzeleceği söylendi.

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Sesini kaybetti estetik ameliyatı hayatını kararttı! Ünlü oyuncu Lila Gürmen'in dünyası başına yıkıldı

Endişesi gün geçtikçe artan Lila Gürmen, iki ayrı kulak- burun- boğaz doktoruna gitti. 

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