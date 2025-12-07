Sesi duyanlar ekiplere haber verdi! Korkunç olay kendisini eve kilitledi

Batman'da babasını silahla öldüren şüpheli kendisini eve kilitledi. Ekiplerin ikna çalışması sonrası dışarı çıkan şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, eve kendisini kilitleyen C.E’yi (33) ikna ederek dışarı çıkardı.
Evde yapılan incelemede, C.E'nin babası Aziz E'yi (62) tüfekle öldürdüğü belirlendi.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.