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Ses kaydını karısına yolladı skandal patladı! Dilacan Özçelik Atilla Tuna’yı ifşa etti: Asansörde...

Ses kaydını karısına yolladı skandal patladı! Dilacan Özçelik Atilla Tuna’yı ifşa etti: Asansörde...

İstanbul Filarmoni Derneği’nin dergisinde çalışan Dilacan Özçelik, dernek başkanı Atilla Tuna tarafından taciz edilmesiyle ilgili olayın ayrıntıları ortaya çıkarken yeni gelişme yaşandı.

Ses kaydını karısına yolladı skandal patladı! Dilacan Özçelik Atilla Tuna’yı ifşa etti: Asansörde...

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Dilacan Ö. (24), 16 Ağustos’ta İstanbul Filarmoni Derneği’nde (İFD) yeni çıkacak müzik dergisinin editörü olarak işe başladı. 

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Ses kaydını karısına yolladı skandal patladı! Dilacan Özçelik Atilla Tuna’yı ifşa etti: Asansörde...

Dilacan, iddiasına göre, daha önceden tanıştığı evli ve 3 çocuk babası olan Dernek Başkanı Atilla Tuna’nın tacizine uğradı. 

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Ses kaydını karısına yolladı skandal patladı! Dilacan Özçelik Atilla Tuna’yı ifşa etti: Asansörde...

İşten ayrılan Dilacan, Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu.

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Ses kaydını karısına yolladı skandal patladı! Dilacan Özçelik Atilla Tuna’yı ifşa etti: Asansörde...

Skandal olayın, taciz mağduru kadının yaşadıklarını kayıt altına aldıktan sonra kendisini taciz eden dernek başkanının eşine göndermesiyle ortaya çıktığı öğrenildi

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