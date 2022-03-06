Ses kaydını karısına yolladı skandal patladı! Dilacan Özçelik Atilla Tuna’yı ifşa etti: Asansörde...
İstanbul Filarmoni Derneği’nin dergisinde çalışan Dilacan Özçelik, dernek başkanı Atilla Tuna tarafından taciz edilmesiyle ilgili olayın ayrıntıları ortaya çıkarken yeni gelişme yaşandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Dilacan Ö. (24), 16 Ağustos’ta İstanbul Filarmoni Derneği’nde (İFD) yeni çıkacak müzik dergisinin editörü olarak işe başladı.
Dilacan, iddiasına göre, daha önceden tanıştığı evli ve 3 çocuk babası olan Dernek Başkanı Atilla Tuna’nın tacizine uğradı.
İşten ayrılan Dilacan, Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu.
Skandal olayın, taciz mağduru kadının yaşadıklarını kayıt altına aldıktan sonra kendisini taciz eden dernek başkanının eşine göndermesiyle ortaya çıktığı öğrenildi