Ses kaydını duyunca davadan çekilmişti! Nevzat'ın avukatı perde arkasını anlattı
Narin Güran cinayetinde davasında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın eski avukatı Ali Eryılmaz, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Sürekli iftiralarla töhmet altında bırakıldığını belirten Eryılmaz, "Nevzat Bahtiyar'ın hala masum olduğunun arkasındayım" ifadelerini kullandı.
Narin Güran cinayetinde, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4,5 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla davadan çekildi. Nevzat'ın eski avukatı Ali Eryılmaz, TGRT Haber'e konuk oldu. Nevzat'ın hala katil olmadığını öne süren Eryılmaz, davadan çekilmesine neden olan ses kaydının perde arkasını anlattı.
"BİLGİ KİRLİLİĞİNİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞAN TEK KİŞİ BENİM"
Eryılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"En çok anlaşılmayan nokta; ayrılma sebebimin "Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğuna inandığım için bırakmışım" gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştılar. Nevzat'ın hala masum olduğunun arkasındayım. Sürekli iftiralarla töhmet altında bırakıldım. "Narin'i Nevzat öldürdü" demedim. Bilgi kirliliğini temizlemeye çalışan tek kişi benim.
"BANA LİNÇ KAMPANYALARINI DÜZENLEYENLERLE DOSTLUKLAR KURULDU"
Sosyal medyada bildiğiniz gibi iki taraf meydana geldi. Narinciler ve Gürancılar... Diğer meslektaşımız da bana hiçbir zaman destek vermedi. Tam tersi oldu bana linç kampanyalarını düzenleyenlerle dostluklar kurdu.