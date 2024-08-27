Servis ücretleri cep yakıyor! Zam oranı yüzde 100'ü aştı, taksi artık daha ucuz

Servis ücretleri, bazı okullarda yüzde 100’ü aşan oranlarda yapılan zamlarla yıllık 100 bin TL’lere yaklaştı. Velilerin fahiş ücretleri ödemek zorunda olmadıklarına dikkat çeken hukukçular fazla istenen ücretleri daha sonra geri almanın mümkün olduğu görüşünde...

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19 milyon öğrenci için ders zili 9 Eylül’de çalacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler servis bulma telaşına girdi. Ancak astronomik ücretler velileri zorluyor.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) okul servis ücretleriyle ilgili aldığı karar doğrultusunda, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla aylık 1931,40 TL oldu. 1-3 km 2.068 TL, 3-5 km 2.234 TL, 15-17 km 3.712 TL, 23-25 km 4.519 TL. Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine en fazla yüzde 35 rehber personel ücreti ilave ediliyor. Bu durumda ücret 0-1 km’de ücret 2.607 TL’ye çıkıyor. Ancak bazı servis şirketleri ve okullar, yüzde 100’leri aşan oranlarda zamlar yaparak yıllık 100 bin TL’ye varan miktarlarda ücret talep ediyor.

Taksi daha ucuz

Bir servis şirketi, 3.8 km uzaklıktaki ev için yıllık 60.000 TL talep ediyor. Bu durumda yılda 180 gün servis kullanan bir öğrenci için günlük ücret ortalama 333 TL’ye oluyor. Öğrenci aynı mesafeyi her gün taksiyle gidip gelse günlük ödemesi gereken ücret ortalama 200-220 TL arasında. Bu nedenle bazı veliler, çocuklarını kendisi götürmeyi, taksi kullanmayı planlarken bazıları da korsan servislere yöneliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi kimilerinin bu yıl da tercihi “komşu turizm”. Yani birkaç komşu birleşerek çocukları ortaklaşa okula götürmeyi planlıyorlar.

Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, “Bize yüzde 16 artış yapıldı ama bazı okullar ve tur şirketleri yüzde 100’e varan zamlar yaptı. Bu yapılan zamlar servisçilerin cebine girmiyor. Fark komisyonculara gidiyor. Özel hizmet diyerek ekstra para isteyenler de var ama araba aynı araba” dedi.

‘Geri isteyebilirsiniz’

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü şunları söyledi: “UKOME tarafından belirlenen ücret tavan sınır olup bunun üstünde ücret talep edilemez. Tarifenin üzerine çıkıldığında veliler, UKOME’ye bildirsinler. Veliler, ayrıca servis hizmeti aldığı işletmeye de itirazlarını yazılı bildirmesi gerekir. Bu bildirimde UKOME tarifesinin üzerinde bedel ödenmek istenmediği belirtmeli ve bir kopyası da kendilerinde kalmalı. Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurularak, bu ekstra ödenen ücretler kolaylıkla geri istenebilir.”