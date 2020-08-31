Serveti şaşırtmıştı! Küçük Emrah istediği ücret ile dudak uçuklattı
Geçen yıllara rağmen hala dillerden düşmeyen şarkıları ile müzik dünyasının önemli isimlerinden olan şarkıcı Emrah reklam filmi için istediği ücret dudak uçuklattı.
Ünlü bir içecek firması şarkıcı ve oyuncu olan 49 yaşındaki Emrah'a reklam yüzü olması için teklif götürdü.
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Dizilerde rol almak için bölüm başı 100 bin TL istediği konuşulan Emrah'ın reklam filmi için istediği ücret gündeme oturdu.
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Ünlü şarkıcı, içecek firmasının reklam yüzü olmak için 10 milyon TL istedi.
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Emrah'ın fiyat konusunda içecek firması ile anlaşamadığını öğrenildi.
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