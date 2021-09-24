Servet değerinde! Eskişehir'de bu atların fiyatını duyan inanamadı: Sabır işi
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye girmiş şampiyon atların tayları, Eskişehir’de yetiştirildikten satılan tayların fiyatı dudak uçuklattı.
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde kurulan at çiftliklerinde her yıl yüzlerce tay yetiştirilerek yarışmalara gönderiliyor. Taylar arasında daha önce ulusal ve uluslararası yarışmalarda birinci olan şampiyon atların yavruları da bulunuyor.
Çiftliklerde antrenmanları yaptırılan taylar, yaşı ve gerekli hazırlıkları tamamlandıktan sonra hipodroma çıkarılıyor.
Turbo, Anka ve Ayabakan gibi şampiyon atların taylarını yarışlara hazırladıklarını söyleyen at yetiştiricisi Yenel Kaya, her yıl sadece Mahmudiye’den sahalara ortalama 500-600 tay gönderildiğini vurguladı.
Şampiyon anne veya babadan olan bir tayın performansının diğerlerine göre iyi olduğunu söyleyen Yenel Kaya, “Türkiye’nin ve Mahmudiye’nin şampiyon aygırlarının tayları var elimizde. Anka, Turbo, Ayabakan gibi hepsi farklı şampiyonların tayları. Şu anda 2019 ve 2020 tayları var." dedi.