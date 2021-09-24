Servet değerinde! Eskişehir'de bu atların fiyatını duyan inanamadı: Sabır işi

Şampiyon anne veya babadan olan bir tayın performansının diğerlerine göre iyi olduğunu söyleyen Yenel Kaya, “Türkiye’nin ve Mahmudiye’nin şampiyon aygırlarının tayları var elimizde. Anka, Turbo, Ayabakan gibi hepsi farklı şampiyonların tayları. Şu anda 2019 ve 2020 tayları var." dedi.