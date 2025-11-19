BIST 10.917
Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle ölen Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi - Resim: 1

Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan baba Servet Böcek'in cenazesi, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi - Resim: 2

Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Böcek'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi - Resim: 3

Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi - Resim: 4

Küçük Muhammet yaş gününü kutlamaya hazırlanıyordu

Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, gazetecilere, evlatları ve torunlarının artık sadece duvardaki resimlerde kalacağını söyledi.

