Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi
İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle ölen Servet Böcek'in cenazesi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.
Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan baba Servet Böcek'in cenazesi, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi.
Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Böcek'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve vatandaşlar katıldı.
Küçük Muhammet yaş gününü kutlamaya hazırlanıyordu
Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, gazetecilere, evlatları ve torunlarının artık sadece duvardaki resimlerde kalacağını söyledi.
