Sertap Erener'den yıllar sonra gelen Eurovision itirafı! Kimseyle paylaşmamış
İZMİR Çeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı Sertap Erener'den yıllar sonra gelen Eurovision itirafı şaşırttı. Erener, kendisinden Eurovision için tavsiye alanlara bakın neler diyormuş.
Türk pop müziğinin usta yorumcularından Sertab Erener, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, İzmir'in Çeşme ilçesinde konser verdi. Ünlü şarkıcıyı dinelemeye gelen birçok kişinin arasında Ezgi Mola ve işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı da bulunuyordu.
Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde 2 saat sahnede kalan Sertap Erener, söylediği şarkılarla dinleyenlerini mest ederken ara ara yaptığı sohbetlerle de güldürdü. Erener, performansıyla beğeni toplarken yorumu kadar danslarıyla da dikkat çekti.
Esprileriyle de hayranlarına keyifli gece yaşatan Sertab Erener, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacakların kendisinden öneri aldığını belirterek, yıllar sonra bir Eurovision itirafında bulundu.
Erener, "Yarışmaya katılmak isteyenler, benim tecrübemden yararlanmak istiyorlardı. Ben de 'O anki durumuna bağlı başarılı olunur. Çık, söyle' diyordum arkadaşlara. Yani öyle olmalı'' demenin yanı sıra itirafta da bulundu.