Sertap Erener'den yıllar sonra gelen Eurovision itirafı! Kimseyle paylaşmamış

Erener, "Yarışmaya katılmak isteyenler, benim tecrübemden yararlanmak istiyorlardı. Ben de 'O anki durumuna bağlı başarılı olunur. Çık, söyle' diyordum arkadaşlara. Yani öyle olmalı'' demenin yanı sıra itirafta da bulundu.