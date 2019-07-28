Sertap Erener sahnede talihsiz bir kaza geçirdi! Tepkisi ise sert oldu

Erener, 30 yıldan beri sahne aldığını ve hayatında ilk defa düştüğünü söyleyerek şu cümlelerle isyan etti: ''30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım, bu ülkede müzik aşkıyla hayatına anlam katmaya çalışan her müzisyen ve artist gibi.