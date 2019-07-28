Sertap Erener sahnede talihsiz bir kaza geçirdi! Tepkisi ise sert oldu
Ünlü sanatçı Sertap Erener, dün Balıkesir'de verdiği konser esnasında sahnede bir anda düştü. Erener, sosyal medyadan bu duruma isyan etti.
Sertap Erener, yaz sezonunda da hız kesmeden konserlerine devam ediyor. Erener, dün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahne aldı. Şarkılarına danslarıyla renk katan başarılı popçu, sahnede talihsiz bir kaza geçirdi.
Şarkılarını danslarıyla şenlendiren Sertap Erener'in bir anda ayağı takılınca düştü. 54 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı olaydan dolayı tepkisini sosyal medya hesabından yazdığı notla dile getirdi.
Erener, 30 yıldan beri sahne aldığını ve hayatında ilk defa düştüğünü söyleyerek şu cümlelerle isyan etti: ''30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım, bu ülkede müzik aşkıyla hayatına anlam katmaya çalışan her müzisyen ve artist gibi.
Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim.