Sertab Erener'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti! "Sertab sana ne olmuş?"

Şarkılarıyla, kendine has sesiyle bir döneme damga vuran, Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Sertab Erener hit şarkılarından " Vur Yüreğim" i rapçi Şanışer ile 23 yıl aradan sonra yeniden seslendirdi. Kapak çekimi için objektif karşısına geçen ikilinin fotoğraflarını Erener sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri Erener'in son hali için Şebnem Ferah benzetmesi yaptı..