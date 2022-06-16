Sertab Erener'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti! "Sertab sana ne olmuş?"
Kendine has yorumuyla bir döneme damga vuran, Eurovision müzik yarışmasında Türkiye'ye ödül kazandıran, Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Sertab Erener yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Erenet hit şarkılarından " Vur Yüreğim" i rapçi Şanışer ile 23 yıl sonra yeniden seslendirdi. Objektif karşısına geçen ikilinin fotoğraflarını Erener sosyal medya hesabından paylaştı. Erener'in son halini tanımakta güçlük çeken takipçileri ünlü sanatçı için Şebnem Ferah benzetmesi yaptı..
Şarkılarıyla, kendine has sesiyle bir döneme damga vuran, Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Sertab Erener hit şarkılarından " Vur Yüreğim" i rapçi Şanışer ile 23 yıl aradan sonra yeniden seslendirdi. Kapak çekimi için objektif karşısına geçen ikilinin fotoğraflarını Erener sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri Erener'in son hali için Şebnem Ferah benzetmesi yaptı..
Sertab Erener, 'Vur Yüreğim'i 23 yıl sonra rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdi. 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak olan şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ünlü sanatçı, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çektiler
Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü.
Estetik yaptırdığı iddia edildi
Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.