Sertab Erener A tipi influenza virisü olarak bilinen domuz gribine yakalandı!

A tipi influenza virüsü olarak bilinen domuz gribine yakalanan Sertab Erener hayranlarıyla dertleşirken şu ifadeleri kullandı: “6 gündür domuz gribiyle boğuşuyorum. Bugün ilk kez kendimi iyi hissettim. Son iki gündür de sesim faranjitten dolayı beni terk etmişti”