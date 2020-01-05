Sertab Erener A tipi influenza virisü olarak bilinen domuz gribine yakalandı!
Ünlü şarkıcı Serab Erener influenza virüsüne yakalanarak 6 gündür hasta yatağına düştü.
Son zamanlarda hem yurtiçinde hem de yurt dışında verdiği konserler sonunda bünyesi zayıf düştü. Ünlü şarkıcı A tipi influenza virüsüne yakalandı. Sosyal medyadan takipçileriyle dertleşen Erener, 6 gündür yatak döşek yatıyor.
A tipi influenza virüsü olarak bilinen domuz gribine yakalanan Sertab Erener hayranlarıyla dertleşirken şu ifadeleri kullandı: “6 gündür domuz gribiyle boğuşuyorum. Bugün ilk kez kendimi iyi hissettim. Son iki gündür de sesim faranjitten dolayı beni terk etmişti”
Ardından takipçilerine tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmeyen Sertab Erener, “Her şeyin başı sağlık. Uçakların içi ve havalandırmaları hastalık dolu... Maskesiz uçaklara binmeyin. Bol C vitamini alın uçuş günü” diye konuştu.
Hastanede tevdavi gören Sertab Erener, bol bol dinlenerek yaşadığı süreci atlattığını söyledi.