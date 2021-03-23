Sert dalgalanan dolar/TL cep yakıyor! Dolar ne kadar oldu? Son durum

Merkez Bankası'nda (TCMB) Naci Ağbal'ın alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi sonrası dolar sert dalgalanma yaşıyor. İlk işlem gününde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bugün de yukarı yönlü hareket ediyor.

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Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişikliği kararının ardından sert hareketlerin yaşandığı piyasa bugün ekonomi yönetiminden gelecek olası yeni açıklamaları ve Hazine ihalelerini takip edecek.

Haftaya 8,47'den başladıktan sonra günü 7,80'in altında kapatmayı başaran dolar/TL, kritik haftanın ikinci gününde 7,80'e yakın seyrediyor. Euro/TL ise 9,35 civarında işlem görüyor.

Saat 11:10'da piyasalar

Merkez Bankası'nın verebileceği mesajlar etkili olabilir

Bugün yurt içinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Kurun seyrinde ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın verebileceği mesajlar etkili olabilir.

Dünya piyasaları

Uzmanlar, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların gündemin odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.