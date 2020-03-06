Serra Yılmaz'a koronavirüs şoku! İtalya'da mahsur kaldı
Dünyaya yayıldığı andan itibaren zor günler yaşatan koronavirüs özellikle İran ve İtalya'yı çok kötü etkiledi. İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs ile ilgili son yaşananları anlattı.
Çin'den yayılan koronavirüs İtalya ve İran'da hayatı olumsuz etkiledi. İtalya'da spor müsabakalarından, sanat hayatına kadar her şeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yaşattığı olumsuz etkiyi İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Sosyal medyadan bir takipçisinin Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Ünlü oyuncu ise durumun vehametini verdiği cevapla gösterdi:
"Valla bizim sektör battı, perişanız": "Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim."
Serra Yılmaz Kimdir?
Serra Yılmaz 13 Eylül 1954 yılında İstanbul'da dünya'ya geldi.